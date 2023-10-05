Кубанский лесоруб заплатит 65 млн рублей за вырубку ясеней 

Опубликовано: 17:07, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Суд Краснодарского края обязал мужчину выплатить штраф в объеме 65 млн рублей за незаконное уничтожение деревьев. Он вырубил более 200 деревьев.

Краснодарский суд вынес обвинительное заключение кубанцу за нелегальный сруб деревьев, который он проводил три года назад. Об этом рассказали в пресс-службе кубанского суда.

Мужчина не имел разрешения на сруб и совершил нелегальную вырубку в особо крупном размере. Обвиняемый вырубил две сотни гледичии и ясеня. В общей сложности, лесоруб уничтожил 239 деревьев. Теперь ему грозит штраф в размере 65 млн рублей.

Также суд постановил, что мужчина обязан отработать 2 года на принудительных работах с задержанием заработной платы. Пока приговор не вступил в свою законную силу.

Отмечается, что вырубленные деревья мужчина использовал в личных целях.