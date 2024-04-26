Железноводск примет фестиваль циклических видов спорта

В рамках стартующего в Железноводске фестиваля циклических видов спорта состоятся соревнования по акватлону. Всех финишеров ждут медали, а победителей – призы.

В июне в живописном городе-курорте Железноводске пройдет захватывающее мероприятие – международный фестиваль циклических видов спорта. Среди множества соревнований особое внимание привлечет акватлон – дисциплина, сочетающая в себе плавание и бег.

«15 и 16 июня на Ferrum-площади и Курортном озере „30'Ка“ Железноводска состоится международный фестиваль циклических видов спорта. Соревнования разделятся на два этапа: женский и детские забеги и главные соревнования фестиваля по акватлону — дисциплины, в которой участники поочередно преодолевают водные и беговые этапы. Всех финишеров ждут эксклюзивные медали, а призеров и победителей – призы и подарки от партнеров праздника»

– глава города Евгений Бакулин.

Фестиваль в Железноводске: встречайте новые вызовы

Международный фестиваль циклических видов спорта в Железноводске предоставит участникам и зрителям уникальную возможность окунуться в атмосферу спортивного соревнования на фоне величественных кавказских вершин. Акватлон станет одним из самых ярких и захватывающих моментов фестиваля, где спортсмены продемонстрируют свою выносливость, силу и смелость.

История и особенности акватлона

Акватлон – это вид многодисциплинарного спорта, где участники сначала плавают на открытой воде на определенное расстояние, а затем сразу же приступают к беговой дистанции. Этот вид спорта требует не только физической подготовки, но и стратегического мышления, так как переход от водного элемента к бегу требует особого усилия и координации.