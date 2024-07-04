Вестник Кавказа

Железноводск примет фестиваль песчаных фигур

Собака на пляже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В конце августа на курорте Железноводск состоится фестиваль песчаных фигур. В рамках подготовки к мероприятию в город завезут свыше 50 т песка.

Железноводск готовится к предстоящему фестивалю песчаных фигур, который пройдет в конце лета.

"В конце августа на пляжной зоне Курортного озера Железноводска "30 Ка" вновь пройдет фестиваль песчаных фигур. Для проведения фестиваля в курортный город завезут более 50 тонн специального песка, из которого с легкостью можно создавать любые фигуры"

– администрация города

Участие в фестивале смогут принять все желающие, создавать песчаные скульптуры можно будет на любую тематику, уточнили городские власти.

Праздник станет интересным событие на курорте и привлечет как местных жителей, так и многочисленных гостей города.

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