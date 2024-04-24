Сочинских детей будут летом бесплатно учить плавать

Ежедневные занятия для мальчишек и девчонок будут проходить все лето. Они будут проводиться на городских пляжах.

В Сочи запускают бесплатные летние курсы по плаванию для детей. Об этом сообщает городская администрация.

Посещать их смогут не только юные сочинцы, но и гости курорта. При этом к занятиям не допустят ребят, которые придут без сопровождения хотя бы одного из родителей.

"В настоящее время ведется набор детей для обучения плаванию на открытой воде. Занятия будут проводиться ежедневно с 8:00 до 10:00 на пляжах Сочи"

– пресс-служба администрации

Обучать детей будут профессиональные инструкторы.

Занятия будут проходить на пляжах в Адлерском, Лазаревском, Хостинском и Центральном районах города. Ожидается, что их посетят свыше 12 тыс воспитанников сочинских спортивных школ.

"Для наибольшего охвата муниципальной программы "Всеобуч по плаванию" нынешним летом запланировано несколько форм ее проведения. Обучение плаванию будет проводиться и в бассейне спортивной школы 2. Это позволит проводить занятия вне зависимости от погодных условий" – городская администрация