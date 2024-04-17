Детские лагеря Дагестана готовятся к летним каникулам

В детских лагерях Дагестана этим летом отдохнуть порядка 37 тыс детей. Всего в республике будет работать порядка 255 лагерей.

В этом году более 37 тыс детей смогут отдохнуть в детских лагерях Дагестана. Всего в республике будет работать около 255 лагерей.

«В этом году для участия в летней оздоровительной кампании заявились 25 стационарных лагерей и около 200 пришкольных лагерей. <> Мы ожидаем, что в этом году сможем оздоровить более 37 тысяч наших детей»

– министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев

Развлечения и образовательные программы

Детские лагеря Дагестана предлагают разнообразные развлекательные и образовательные программы для детей разного возраста. От спортивных соревнований до мастер-классов по рисованию и рукоделию - здесь каждый ребенок найдет занятие по душе.

Профессиональный педагогический состав

В детских лагерях Дагестана работают опытные педагоги и инструкторы, готовые обеспечить не только интересное времяпрепровождение, но и качественное обучение. Развитие личности ребенка и формирование положительных ценностей - важная часть программы каждого лагеря.