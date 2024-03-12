Посол США в Азербайджане посетил Карабах

Американский посол в Азербайджане Марк Либби сегодня совершил визит в Карабах. Дипломат и его супруга побывали в Шуше и Физули, приняли участие в ряде мероприятий. Посол высоко оценил поездку.

Посол США в Баку Марк Либби совершил поездку в Шушу и Физули. Фото и видео опубликованы в социальных сетях дипмиссии.

Дипломат отправился в поездку со своей супругой Данусей. В ее программу вошли встречи с официальными лицами, посещение Шушинской крепости, дома Хуршидбану Натаван, родника Натаван и мавзолея Вагифа. Кроме того, Либби побывал на Джыдыр дюзю.

В числе встреч, проведенных дипломатом, была мероприятие с участием местных преподавателей – участников программ по английскому языку, которые устраивались при поддержке дипмиссии.

Сам Либби рассказал, что подготовка визита заняла почти два месяца.

"И я рад, что он наконец состоялся"

– посол

Дипломат обратил внимание, что он и его супруга были встречены тепло и гостеприимно, выразил благодарность за гостеприимство.

"Я был очень впечатлен своей экскурсией и тем, как развивается город. С нетерпением жду продолжения своих путешествий по Азербайджану"

– Либби