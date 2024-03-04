Президенты Азербайджана и Казахстана посетили Шушу

Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев побывали в Шуше. Они осмотрели памятники выдающимся деятелям Азербайджана, мечеть Саатлы, дом-музей Бюль-Бюля и многое другое.
Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев побывали в азербайджанском городе Шуша, сообщает пресс-служба руководителя АР.
Главы государств осмотрели памятники известным деятелям страны, таким как Натаван, Бюль-Бюль и Узеир Гаджибейли. Они также ознакомились с генпланом города.
Далее лидеры стран посетили Натаванский источник и выставку "Гейдар Алиев и Карабах" в Творческом центре. Кроме того, Алиев и Токаев осмотрели мечеть Саатлы, дом-музей Бюль-Бюля, равнину Джыдыр Дюзу и гостиницу "Ясаман".