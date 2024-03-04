Вестник Кавказа

Президенты Азербайджана и Казахстана посетили Шушу

Президенты Азербайджана и Казахстана посетили Шушу
© Фото: сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев побывали в Шуше. Они осмотрели памятники выдающимся деятелям Азербайджана, мечеть Саатлы, дом-музей Бюль-Бюля и многое другое.

Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев побывали в азербайджанском городе Шуша, сообщает пресс-служба руководителя АР.

Главы государств осмотрели памятники известным деятелям страны, таким как Натаван, Бюль-Бюль и Узеир Гаджибейли. Они также ознакомились с генпланом города.

Далее лидеры стран посетили Натаванский источник и выставку "Гейдар Алиев и Карабах" в Творческом центре. Кроме того, Алиев и Токаев осмотрели мечеть Саатлы, дом-музей Бюль-Бюля, равнину Джыдыр Дюзу и гостиницу "Ясаман".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1405 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Алиев и Токаев открыли в Физули Центр детского творчества им. Курмангазы

Алиев и Токаев открыли в Физули Центр детского творчества им. Курмангазы

Алиев обсудил с Токаевым мирный договор с Арменией

Алиев обсудил с Токаевым мирный договор с Арменией

Ильхам Алиев дважды совершит визит в Казахстан – Токаев

Ильхам Алиев дважды совершит визит в Казахстан – Токаев

Азербайджан и Казахстан будут вместе решать проблему обмеления Каспия

Азербайджан и Казахстан будут вместе решать проблему обмеления Каспия

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы