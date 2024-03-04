Алиев и Токаев открыли в Физули Центр детского творчества им. Курмангазы

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, накануне прибывший с государственным визитом в Азербайджан, сегодня прилетел в Физули. Там прошла церемония открытия Центра детского творчества им. Курмангазы, построенного по инициативе Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Физули.

Самолет с президентом Казахстана сел в Физулинском международном аэропорту. Там развевались флаги Азербайджана и Казахстана. В честь президента Казахстана был выстроен почетный караул.

Главу казахстанского государства встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Затем Токаев ознакомился с генпланом города Физули.

После состоялось открытие Центра детского творчества им. Курмангазы в Физули. В торжественной церемонии приняли участие президенты.

Алиев и Токаев встретились с деятелями культуры и искусства Азербайджана, жителями Физули и детьми, которые будут учиться в новом Центре.

Отметим, что Центр был создан по инициативе Астаны.

Напомним, накануне по итогам переговоров с Алиевым Токаев рассказал, что совершит в 2024 году еще один визит в Азербайджана – на неформальный саммит глав тюркских государств. Кроме того, президент РК уточнил, что Ильхама Алиева также дважды ожидают в Казахстане.

Азербайджан и Казахстан

Эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, что мотивирует в настоящее время укрепление азербайджано-казахстанского сотрудничества.

"Наши связи постоянно развивались, и мы не переживали каких-либо трудностей и проблем в наших взаимоотношениях на протяжении 30 лет. Казахстан последовательно поддерживал принцип территориальной целостности Азербайджана. Что касается нынешнего этапа, то, конечно же, актуальность Срединного коридора повысилась в разы, и Азербайджан с Казахстаном предпринимают действия, чтобы увеличить его пропускную способность", - прежде всего сказал он.

"Наряду с этим мы в одной международной структуре – Организации тюркских государств, и там есть полное понимание друг друга и схожесть интересов. Помимо того, что у нас нет противоречий, у Азербайджана и Казахстана много совпадающих моментов во внешней политике и в целом в том, как мы смотрим на мироустройство", - подчеркнул Фархад Мамедов.

Перспективы возрождения Карабаха

Эксперт "Валдая" отметил, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с другими государствами по проектам возрождения Карабаха и Восточного Зангезура. "Пока не так много государств принимают в этом участие. Узбекистан построил школу в Физули, а теперь Казахстан там же построил культурный центр. Я думаю, по мере увеличения разминированных территорий мы будем привлекать все активнее зарубежный бизнес, в том числе и казахстанский", - сообщил он.

"Иностранные компании для вхождения в проекты по Карабаху и Восточному Зангезуру должны понять, что мы им предлагаем. Для этого мы должны сформулировать предложение, чтобы на следующих этапах уже были целенаправленные инвестиции – и это уже зависит от азербайджанской стороны, от того, что мы им предложим", - заключил Фархад Мамедов.