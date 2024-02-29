Касым-Жомарт Токаев летит в Азербайджан с государственным визитом

Уже завтра, 11 марта, в Баку с двухдневным государственным визитом прилетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев – он станет первым главой иностранного государства, который посетит старну после внеочередных выборов президента Азербайджана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завтра прилетит в Баку с государственным визитом, который продлится 11-12 марта, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"11-12 марта президент Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Азербайджанскую Республику. В рамках визита глава государства проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и примет участие в первом заседании казахско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета"

- Акорда

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что о предстоящем визите рассказал казахстанский посол в Баку Алим Байель. Дипломат отметил, что казахстанский лидер в ходе визита подпишет двусторонние документы по сотрудничеству, а также посетит Физули, где откроется Центр детского творчества имени Курмангазы. Президент Казахстана примет участие в церемонии.

Напомним, визит главы Казахстана - первый государственный визит главы зарубежного государства в Азербайджан после внеочередных выборов президента страны.