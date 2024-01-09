Когда Токаев приедет в Азербайджан?

Президент Казахстана совершит визит в Азербайджан 11-12 марта. Он проведет переговоры с Ильхамом Алиевым и подпишет ряд документов по сотрудничеству.

Казахстанский посол в Баку Алим Байель рассказал, когда президент страны Касым-Жомарт Токаев совершит официальный визит в Азербайджан.

По словам дипломата, казахстанский лидер прибудет в Азербайджан 11-12 марта. В ходе визита он встретится с Ильхамом Алиевым и подпишет двусторонние документы по сотрудничеству.

Байель также рассказал, что Токаев также отправится в Физули, где откроется Центр детского творчества имени Курмангазы. Президент Казахстана примет участие в церемонии.

Он добавил, что визит руководителя Республики Казахстан станет первым визитом главы зарубежного государства в Азербайджан после внеочередных выборов президента.