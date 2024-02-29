Отношения Азербайджана и Казахстана находятся на подъеме - Токаев

Касым-Жомарт Токаев заявил, что отношения Казахстана и Азербайджана находятся на подъеме. Он отметил, что страны за последние 1,5 лет подписали около 40 документов.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев сообщил, что современные отношения Казахстана и Азербайджана находятся на подъеме.

"Идет планомерная работа по наращиванию контактов в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других сферах"

- Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что в ходе визита в Азербайджан, который состоится 11-12 марта, состоится первое заседание Высшего межгосударственного совета.

Токаев заявил, что с 2020 года Баку и Астана увеличили товарооборот почти в пять раз - с $109 млн до $529 млн. Он добавил, что Азербайджан и Казахстан продолжат наращивать объем.

Глава государства сказал, что за последние 1,5 лет страны заключили около 40 двусторонних соглашений. Президент также анонсировал еще один пакет документов в ходе визита.

Лидер РК подчеркнул, что Астана и Баку стремятся к созданию прочных стратегических и союзных отношений.