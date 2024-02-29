Токаев: Казахстан заинтересован в мире между Азербайджаном и Арменией

Президент Казахстана заявил, что его страна заинтересована в мире между Баку и Ереваном. Он напомнил о динамичной работе по возрождению Карабаха.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев дал интервью изданию "Азербайджан" в преддверии своего государственного визита в Азербайджан, который запланирован на 11-12 марта.

Глава государства напомнил о динамичном возрождении освобожденных территорий Азербайджана. Он подчеркнул, что сегодня ведется большая работа по развитию инфраструктуры на этих землях, а также строятся аэропорты, гостиницы, жилые дома и школы.

"Конечно же, мы не могли остаться в стороне от этого благородного дела. В ходе визита в Баку в августе 2022 года я объявил о строительстве Центра детского творчества имени Курмангазы в Физули в качестве дара казахского народа Азербайджану"

- Касым-Жомарт Токаев

Токаев отметил, что новый Центр станет еще одним символом дружбы, братства и взаимной поддержки народов Азербайджана и Казахстана.

Глава РК вновь подтвердил заинтересованность казахстанских компаний участвовать в возрождении Карабаха. Он выразил признательность азербайджанскому руководству за предоставление Казахстану проекта по возведению больницы в городе Физули. Токаев выразил надежду, что число проектов с участием Казахстана увеличится.

"Уверен, благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками, станет примером созидательной политики Азербайджана. Восстановление инфраструктуры региона будет способствовать развитию не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа"

- Касым-Жомарт Токаев

Помимо этого, президент сообщил о заинтересованности Казахстана в подписании между Азербайджаном и Арменией мирного соглашения. Он добавил, что Астана готова поддержать любые усилия для мирного и стабильного развития всего Евразийского региона.