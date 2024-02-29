Руководство SOCAR и "КазМунайГаз" встретилось в Баку

Казахстан продолжает энергетические переговоры с Азербайджаном. Сегодня в Баку встретились главы SOCAR и "КазМунайГаз", чтобы договориться по транзиту казахской нефти через трубопроводную систему Азербайджана.

Сегодня в Баку состоялись переговоры между президентом азербайджанской SOCAR Ровшаном Наджафом и председателем правления казахстанской "КазМунайГаз" Магзумом Мирзагалиевым, посвященные перспективам энергетического сотрудничества компаний.

В частности, руководство SOCAR и "КазМунайГаз" рассмотрело возможности постепенного наращивания прокачки казахской нефти через азербайджанскую трубопроводную инфраструктуру. В первую очередь речь идет о повышении транзит по "Баку-Тбилиси-Джейхан", но также компании продолжают работать над возможностью запуска "Баку-Супса" для поставки "черного золота" из Казахстана на черноморское побережье.

Выступая на переговорах, Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что казахстанская компания рассматривает SOCAR как ключевого делового партнера. Он выразил уверенность в том, что увеличение казахского нефтяного транзита через Азербайджан создаст условия для постоянного повышения взаимной выгоды от энергетического взаимодействия компаний и их государств.