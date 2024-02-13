Азербайджан и Казахстан станут стратегическими партнерами в энергетике

Баку и Астана намерены подписать документ о партнерстве в сфере энергетики. Стороны планируют возобновить поставки нефти по трубопроводу Баку-Супса.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве в отрасли энергетики будет подписано между Баку и Астаной. Его заключение обсуждалось в рамках деловой поездки главы министерства энергетики АР Парвиза Шахбазова в Казахстан с его коллегой Алмасадамом Саткалиевым.

Ранее власти заявили о возможности возобновлении работы нефтепровода Баку-Супса.

В нынешнем году планируются поставки казахстанского топлива по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан в объеме 1,5 млн т.

В планах также отправлять по нефтепроводу Баку-Супса еще 3 млн т топлива после того, как будет достигнуто соглашение о его запуске.

Пока власти обсуждают технические аспекты транспортировки нефти.

Поставки по нефтепроводу Баку-Супса приостановились в 2022 году из-за отсутствия спроса на отгрузку нефти в Супсе.

О чем договариваются Азербайджан и Казахстан?

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, в каких аспектах Азербайджан рассматривает энергетическое сотрудничество с Казахстаном.

"Первый аспект – это транспортировка казахской нефти через территорию Азербайджана, на данный момент она уже осуществляется, пока что по Баку-Тбилиси-Джейхан с возможностью задействования Баку-Супса. В прошлом году объем казахской нефти, транспортируемый через Азербайджан, достиг 1,5 млн т. С одной стороны, это в 6 раз больше, чем в предыдущие годы, но с другой стороны, в общем объеме нефтяного экспорта Казахстана это небольшая цифра – и не секрет, что Казахстан желает увеличить транзит своей нефти через Азербайджан. Есть вопрос разницы качества нефти между казахским и азербайджанским брендами – и именно по таким нюансам необходимо договориться на государственном уровне", - сообщил он.



В этом плане наиболее логичным является возобновление работы Баку-Супса. "Для Азербайджана по Баку-Супса не стоят какие-то специфичные задачи, хотя вопрос заполнения трубы республике было бы выгодно решить. А в отношении сотрудничества с Казахстаном использование Баку-Супса действительно перспективно, поскольку наши сорта нефти больше не будут смешиваться. Азербайджан готов полностью отдать Баку-Супса казахской нефти, мощность этого трубопровода составляет 5-6 млн т в год. Я думаю, сейчас обсуждается, в том числе, устраивает ли казахстанских партнеров выход нефти по Баку-Супса в Черное море, ведь в этом направлении их нефть и так выходит через российский порт Новороссийск", - обратил внимание Ровшан Ибрагимов.



"Второй аспект обращен к долгосрочной перспективе. В будущем есть пожелание стран Центральной Азии, включая Казахстан, экспортировать зеленую энергию в Европу. Поскольку Азербайджан уже начал реализацию этого проекта и строит необходимую инфраструктуру для выработки электроэнергии на ветряных и солнечных станциях, а также в перспективе планирует проложить необходимый для экспорта кабель через Грузию и по дну Черного моря, возникла новая тема для энергетического сотрудничества. Сейчас скорее стороны обсуждают транзит нефти через Азербайджан, но в дальнейшем будут все больше внимания уделять контактам в зеленой энергетике", - заключил экономист.