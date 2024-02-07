Поставки казахстанской нефти через Азербайджан выросли

В начале года Казахстан увеличил экспорт нефти через Азербайджан. Объем транспортировок в Баку из Актау вырос на 60 тысяч тонн, а в Махачкалу - на 17 тысяч тонн.

В январе этого года Казахстан увеличил экспорт своей нефти из порта Актау, объем составил 287 тыс т - на 76 тыс т больше прошлогодних показателей, пишет пресс-служба компании "КазТрансОйл".

Так, в начале года из Актау в порт Баку было транспортировано 116 тыс т нефти - на 60 тыс больше, чем в январе 2023 года. Из Актау в Махачкалу отгружено 171 тыс т нефти - на 17 тыс т больше.

В прошлом году Астана увеличила объем экспорта нефти через Баку-Тбилиси-Джейхан почти до 1,4 млн т. В том же году компания экспортировала из Актау более 3,3 млн т нефти.