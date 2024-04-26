Автобус с туристами горел в Северной Осетии

14 пассажиров и водитель смогли организованно покинуть горящий автобус в Северной Осетии. Пострадавших нет. Причины ЧП выясняются.

В Северной Осетии произошел пожар в автобусе, который перевозил туристов из Белгородской области. 14 пассажиров и водитель смогли вовремя выбраться из охваченного огнем транспортного средства.

По словам спасателей, пассажиры и водитель смогли организованно покинуть горящий автобус. Быстрая реакция и правильные действия способствуют минимизации рисков и спасению жизней.

«Пожарные потушили микроавтобус с туристами из Белгородской области, который загорелся по пути в районе села Камунта. В момент возгорания внутри находились 14 пассажиров и водитель»

– пресс-служба МЧС Северной Осетии

Важно заранее знать, где находятся выходы из автобуса. В случае возгорания двери могут быть заблокированы, поэтому необходимо знать альтернативные пути эвакуации, такие как окна или аварийные люки. Водитель и пассажиры смогли оперативно использовать доступные им выходы и спастись.

В экстремальной ситуации важно помнить не только о своей безопасности, но и о помощи другим. Если кто-то из пассажиров или водитель нуждается в помощи, необходимо оказать ее, не ставя под угрозу свою жизнь. Солидарность и взаимопомощь помогают выжить в сложных условиях.