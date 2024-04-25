Вестник Кавказа

Радоница будет выходным на Ставрополье

Радоница будет выходным на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Предстоящий день поминания усопших – Радоница, который отмечается в нынешнем году во вторник, 14 мая, будет выходным днем для всех жителей Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Вторник, 14 мая, на Ставрополье будет выходным, сообщил в своем Telegram-канале глава края Владимир Владимиров.

По традиции на девятые сутки после Пасхи православные отмечают день поминовения ушедших родных – Радоницу. В этом году праздник выпадает на вторник 14 мая.
"Уже восемь лет Радоница на Ставрополье – выходной, что закреплено в краевом законодательстве. Считаю это правильным"

- Владимир Владимиров

У каждого верующего в этот день должна быть возможность посетить церковные службы и навестить могилы близких – у многих они находятся далеко от места проживания, поэтому выходной у них будет и в этот год, добавил губернатор края.

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