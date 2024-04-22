Радоница объявлена выходным днем в Кабардино-Балкарии

В КБР сделали выходным еще один майский день. Согласно указу главы республики, граждане смогут не выходить на работу на Радоницу.

В Кабардино-Балкарии по случаю православного праздника Радоница сделают нерабочим 14 мая. Об этом говорится в указе главы республики.

В документе, размещенном 26 апреля на официальном портале руководителя КБР, сказано, в частности, что такое решение было принято в соответствии с Трудовым кодексом.

"В соответствии с Трудовым кодексом РФ <...> и в связи с обращением благочинного Нальчикского округа Пятигорской и Черкесской епархии Русской Православной Церкви митрофорного протоиерея В. Н. Бобылева по случаю Радоницы – дня особого поминовения усопших, отмечаемого 14 мая 2024 г., постановляю: объявить 14 мая 2024 г. в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим днем"

– указ Казбека Кокова

Напомним, Радоница – день поминовения усопших. Он традиционно совершается на девятый день после Пасхи.