Пенсионера будут судить за организацию азартных игр в Пятигорске

Пожилой житель Пятигорска организовывал азартные игры на территории одного из городских кафе. Ближайшие несколько лет он может провести за решеткой.

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 73-летнего пенсионера, занимавшегося незаконной организацией азартных игр в Пятигорске. Об этом сказано в сообщении на сайте СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следствие установило, что в конце 2023 года пожилой мужчина арендовал кафе в центральной части города, где он впоследствии разместил два десятка компьютеров с целью проведения азартных игр.

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли подпольный клуб в январе текущего года.

Пенсионеру грозит крупный денежный штраф либо лишение свободы на срок до двух лет.