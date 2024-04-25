Истязание пациентов в реабилитационном центре расследуют в Пятигорске

В результате пыток в реабилитационном центре погиб мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело

В Пятигорске завели уголовное дело по факту истязания пациентов в реабилитационном центре. Об этом сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю.

Информация о систематических пытках в учреждении была опубликована в региональных СМИ.

"В следственном отделе по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание)"

– пресс-служба управления

Кроме того, начата проверка по факту смерти мужчины. Согласно предварительной информации, он скончался из-за сердечной недостаточности.