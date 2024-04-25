Стадион "Спартак" в Анапе может стать собственностью государства

Прокуратура Краснодарского края направила исковое заявление в Арбитражный суд, в котором потребовала у общественной организации "ФОК "Спартак" вернуть государств одноименный стадион в Анапе, доведенный до нерабочего состояния.

Прокуратура Краснодарского края направила в Арбитражный суд иск к краевой общественной организации "ФОК "Спартак", в котором она требует вернуть в пользу государства некогда известный стадион "Спартак" в курортной Анапе, пишет издание "Ъ-Краснодар".

Как считают в краевом надзорном ведомстве, общественная организация владеет объектом незаконно, поскольку земля под стадионом – собственность муниципалитета и она отнесена к зоне отдыха. К тому же ведомство просит погасить запись в ЕГРН о праве спортклуба на землепользование участком в 4,5 га.

Сейчас стадион, а это не только футбольное поле, но и трибуны, медцентр, мастерские и ряд вспомогательных зданий на площади свыше 4,5 га находится в плачевном состоянии, некоторые секции перестали работать, поведал замглавы города Алекснадр Анфилатов.

"Администрация проводит правовой анализ законности размещения объектов недвижимости, расположенных на земельных участках, чтобы сформулировать правовую позицию в рамках судебного процесса. В последующем территорию планируется использовать исключительно для строительства или реконструкции стадиона и развития общедоступной спортивной инфраструктуры города"

- Алексей Анфилатов

Прокуратура уже провела проверку, которая выявила нарушения права собственности Российской Федерации. В то же время в клубе считают, что иск подан без учета срока давности.