Экс-работник мэрии Махачкалы предстанет перед судом

В суд поступило дело бывшего сотрудника мэрии Махачкалы. Его обвиняют в превышении полномочий. Он незаконно разрешил строительство 12-этажного дома.

В Советский районный суд Махачкалы поступило дело экс-сотрудника махачкалинской мэрии, которого обвиняют в превышении полномочий, пишет пресс-служба дагестанской прокуратуры.

Следствие передает, что в 2015 году чиновник разрешил местной жительнице возведение многоквартирного дома площадью 585 км м в парковой зоне на проспекте Петра Первого.

Обвиняемый нарушил права и интересы других граждан на благоприятную окружающую среду. Кроме того, им были нарушены интересы государства, охраняемые законом.