Вестник Кавказа

Экс-работник мэрии Махачкалы предстанет перед судом

Экс-работник мэрии Махачкалы предстанет перед судом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В суд поступило дело бывшего сотрудника мэрии Махачкалы. Его обвиняют в превышении полномочий. Он незаконно разрешил строительство 12-этажного дома.

В Советский районный суд Махачкалы поступило дело экс-сотрудника махачкалинской мэрии, которого обвиняют в превышении полномочий, пишет пресс-служба дагестанской прокуратуры.

Следствие передает, что в 2015 году чиновник разрешил местной жительнице возведение многоквартирного дома площадью 585 км м в парковой зоне на проспекте Петра Первого.

Обвиняемый нарушил права и интересы других граждан на благоприятную окружающую среду. Кроме того, им были нарушены интересы государства, охраняемые законом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1820 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Самые низкие зарплаты учителей выявлены на Кавказе

Самые низкие зарплаты учителей выявлены на Кавказе

Трагедией завершилась речная прогулка на катере в Дагестане

Трагедией завершилась речная прогулка на катере в Дагестане

Столетний ветеран ВОВ из Дагестана стал Героем России

Столетний ветеран ВОВ из Дагестана стал Героем России

Абхазия стала самым доступным направлением отдыха на лето

Абхазия стала самым доступным направлением отдыха на лето

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы