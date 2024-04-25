Пограничные столбы гарантируют безопасность Армении – Пашинян

Устанавливаемые сейчас на границе Азербайджана и Армении пограничные столбы служат гарантиями безопасности Армении, заявил армянский премьер-министр. По словам Никола Пашиняна, руководство страны сделает все возможное для укрепления этих гарантий.

Премьер-министр РА Никол Пашинян рассказал о важной роли, которую играют пограничные столбы, устанавливаемые в процессе делимитации границы с Азербайджаном.

Глава государства подчеркнул, что они станут новыми гарантиями безопасности Армении, ведь прежние гарантии показали свою неработоспособность.

Пашинян также заверил, что руководство Армении примет все возможные меры, чтобы эти гарантии усиливались, и столбов, отмечающих границу, становилось бы все больше.

Армянский лидер уточнил, что на сегодняшний день процесс делимитации выполнен на 90%.

Пашинян также подчеркнул, что процесс делимитации границы не прекратится.

Напомним, завтра в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с Пашиняном. Премьер-министр Армении прибудет в Россию на саммит Высшего Евразийского экономического совета, на котором он выступит председателем.

Накануне помощник Владимира Путина Юрий Ушаков подробно рассказал о повестке встречи глав России и Армении. Он охарактеризовал будущую беседу как "весьма содержательную". По словам Ушакова, у Москвы и Еревана в последнее время возникло много тем для обсуждения и накопились проблемные моменты. Он добавил, что российская сторона рассчитывает на откровенность армянской при обсуждении этих вопросов.