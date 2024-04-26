В Черкесске на Радоницу запускают бесплатные автобусы

До православного кладбища в микрорайоне Юбилейный в Черкесске будут запущены бесплатные автобусы. Распоряжение об этом подписал мэр города.

В день Радоницы – 14 мая, власти Черкесска приняли решение организовать бесплатный автобусный маршрут до православного кладбища в микрорайоне Юбилейный.

«В Черкесске 12 и 13 мая (с 08:00 до 18:00) и 14 мая (с 08.00 до 13.00) все желающие смогут бесплатно воспользоваться специально выделенным транспортом по маршруту: „Комсомолец — микрорайон Юбилейный. Городское православное кладбище“. <> Соответствующее распоряжение подписал мэр Черкесска Алексей Баскаев»

– пресс-служба мэрии города

Уточняется, что на маршрут выйдут 25 автобусов.

Удобство и забота о жителях

Идея бесплатного автобусного маршрута до кладбища на день Радоницы - это замечательная инициатива, отражающая заботу властей Черкесска о своих жителях. Такой подход делает посещение места погребения близких еще более доступным и удобным для всех, кто желает отдать дань уважения ушедшим.