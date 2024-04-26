Осмотреть достопримечательности на гольфкаре теперь можно в Магасе

Новое развлечение для туристов, да и для местных жителей, в Магасе придумали власти Ингушетии. Теперь все желающие могут покататься за рулем гольфкара.
Новый способ передвижения по Магасу открыли власти Ингушетии, сообщает Минтуризма региона.
В ведомстве пояснили, что речь идет о гольфкарах. Кроме того, город приобрел такую новинку, как электромобиль.
Услуга доступна и туристам, и жителям столицы Ингушетии. Найти необычные транспортные средства можно у Башни Согласия.
"Данный проект реализован в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства""
– министерство