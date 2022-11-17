Подросток получил ожоги почти 100% тела в Ингушетии

Молодой житель Ингушетии тяжело пострадал при возгорании бензина в Экажево, подробности ЧП рассказали в Минздраве республики.
ЧП случилось накануне в Экажево. Очевидцы рассказали, что двое подростков, 15 и 17 лет, были в котельной жилого дома. В какой-то момент один из них уронил канистру с бензином, и начался пожар.
Младший из мальчиков с тяжелейшими ожогами был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу примерно в 12.30. Как рассказала замглавврача по лечебной работе Любовь Борзова, он находится в крайне тяжелом состоянии, ему проводят интенсивную терапию.
"Процент ожогов практически 100%, пострадала вся поверхность тела. Ожоги глубокие"
– Любовь Борзова
Старший подросток получил менее тяжелые ожоги, у него пострадали кисти и стопы, а также лицо. Его состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет.