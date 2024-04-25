Путин и Пашинян проведут "очень важные" переговоры 8 мая

Главы России и Армении проведут двустороннюю встречу 8 мая – ее анонсировали в Кремле. Владимиру Путину и Николу Пашиняну предстоит обсудить сложные вопросы, отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут двустороннюю встречу в Москве 8 мая – на ней главам государств предстоит обсудить множество непростых вопросов, которые накопились за последнее время. Переговоры лидеров анонсировал помощник Путина Юрий Ушаков.

Он уточнил, что Путин и Пашинян встретятся на следующий день после назначенной на 7 мая инаугурации. В этот день, 8 мая, будет проведен юбилейный саммит Высшего Евразийского экономического совета, который возглавит Пашинян как лидер председательствующей в организации Армении. После заседания ВЕЭС и пройдет двусторонняя встреча Путина с Пашиняном. Кроме того, в этот день состоится дружеский обед с участием глав государств СНГ.

"Этот двусторонний контакт будет весьма содержательный, там много вопросов для обсуждения… За последнее время в отношениях между Россией и Арменией накопились проблемные вопросы, которые, как мы ожидаем, будут откровенно обсуждены между лидерами"

– Ушаков

Помощник российского президента напомнил, что Пашинян в прошлом месяце сам охарактеризовал отношения с Россией как переживающие "не лучшие времена". Ушаков констатировал очевидное сокращение российско-армянских контактов, причем на нескольких уровнях, а также регулярное озвучивание Ереваном критики в отношении РФ и ОДКБ.

Кроме того, добавил помощник президента, армянская сторона фактически заморозила участие в ОДКБ: формально оставаясь членом организации, Ереван игнорирует учения в ее рамках и намерен и прекратить ее финансирование.

"Параллельно Армения демонстративно развивает диалог с Западом, в том числе рассматривает различные варианты присоединения к Евросоюзу, активизируются связи по натовской линии. То есть очень много сейчас накопилось вопросов, которые требуют обсуждения именно между лидерами"

– Ушаков

Помощник российского лидера также напомнил, что последняя встреча Путина и Пашиняна состоялась в конце декабря в Санкт-Петербурге, также на саммите ВЕЭС, и после нее общения практически не было. Именно поэтому, считает Ушаков, Москва считает приближающуюся встречу очень важной: она может помочь Москве и Еревану расставить точки над i.

Напомним, ранее спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Пашинян не будет присутствовать на инаугурации Владимира Путина.