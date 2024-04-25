Пашинян не приедет к Путину 7 мая

Армянского премьера не будет на инаугурации президента России. Спикер парламента РА ответил отрицательно на данный вопрос. Церемония состоится 7 мая.

Армянский премьер Никол Пашинян не примет участие на церемонии инаугурации российского президента Владимира Путина.

Отвечая на вопрос об участии Пашиняна на инаугурации российского лидера, спикера парламента Армении Ален Симонян ответил отрицательно.

Ранее сообщалось, что Пашинян приедет в Москву 8 мая для участия в юбилейном саммите ЕАЭС. При этом главы государства не будет на праздновании Дня Победы 9 мая.

Напомним, церемония инаугурации Владимира Путина пройдет 7 мая. В марте президент РФ одержал победу на выборах главы государства.

Подход Еревана к контактам с Москвой

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, каков текущий подход властей Армении к выстраиванию отношений с российским руководством на фоне несоответствия поддержки Запада запросам Еревана.



"С одной стороны, сам Никол Пашинян заявил, что Армения заморозила участие в ОДКБ на том основании, что, с точки зрения армянской стороны, организация не оказывает достаточную поддержку Армении. В частности, она не выразила политическую позицию по поводу столкновений, которые, начиная с весны 2021 года, случались на армяно-азербайджанской границе. Кроме того, мы видим, что аналогичная ситуация де-факто "заморозки" участия Армении сложилась и в СНГ, так как ни министр иностранных дел, ни премьер-министр не присутствуют на саммитах Содружества", - прежде всего отметил он.



"В то же время, Армения утверждает, что заинтересована в экономическом сотрудничестве как на двусторонней основе с Россией, так и в рамках ЕАЭС. Пашинян даже призывал не политизировать деятельность ЕАЭС, желая избежать каких-то ограничительных мер против армянских товаров в случае политического конфликта. Участие в ЕАЭС и экономическом сотрудничестве с Россией выгодно Армении, оно приносит существенный рост республиканской экономики и бюджетных доходов. Также надо сказать, что вопрос о выводе российской военной базы или о разрыве двусторонних военно-политических отношений Армении с Россией не стоит на повестке дня, мы остаемся союзниками", - обратил внимание Константин Тасиц.



"Мы видим, что на данный момент Запад не способен дать Армении какие-то аналогичные масштабы сотрудничества и выгод, какие республика имеет в контактах с Россией. Та помощь, которую Запад оказывает Армении, кратно меньше тех выгод, которые она получает от участия в ЕАЭС и от развития экономических двусторонних отношений с РФ. По итогам саммита Никола Пашиняна с Энтони Блинкеном и Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, прошедшего месяц назад, Армении были обещаны минимальные суммы поддержки. Это не те деньги, которые способны придать экономическую динамику отношениям Армении с США и ЕС. Поэтому разворот Еревана на Запад замедлился", - сообщил эксперт по "Южному Кавказу".