Азербайджан увеличил поставки груш в Россию

С начала года Азербайджан экспортировал Россию 725 тонн груш – в 3, 1 раза больше, чем в прошлом году. Казахстан импортировал 12,5 тонн.

Госкомстат Азербайджана сообщил, что с начала текущего года страна увеличила экспорт свежих груш в страны, которые являются членами ЕАЭС.

По данным комитета, 725 тонн груш Азербайджан экспортировал в Россию – более 98% от общего экспорта. Казахстан импортировал 12,5 тонн груш.

Отмечается, что поставки груш в Россию возросли в 3,1 раза по сравнению с 2023 годом. Средняя экспортная стоимость – 1,3 тыс манатов.