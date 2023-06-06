Крупнейший в России грушевый сад появился в Дагестане

В Дагестане создан крупнейший в России грушевый сад.
Новый плодовый сад раскинулся в Магарамкентском районе. Его площадь сегодня составляет 55 га.
"Заложенный <…> грушевый сад <…> является самым крупным в современной истории развития садоводства нашей страны"
– Минсельхоз Дагестана
Сад начнет увеличиваться уже этой осенью - саженцы плодоносных деревьев высадят еще на 30 га. В перспективе грушевый сад в Дагестане расширится до 200 га.
Новый грушевый сад в республике - интенсивный, это значит что высаженные сорта груши хорошо переносят большую плотность посадки. Урожайность интенсивных садов обычно в несколько раз выше, чем у традиционных.
Выращиванием груш в Магарамкентском районе занимается также хозяйство "Сад". Там грушевый сад занимает 22 га - он входит в пятерку крупнейших в стране.
В Минсельхозе республики надеются, что грушевые сады в регионе разобьют и другие предприятия. В будущем дагестанские груши смогут потеснить на рынке импортный продукт.