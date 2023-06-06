Крупнейший в России грушевый сад появился в Дагестане

Опубликовано: 16:28, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Огромный грушевый сад заложили в Дагестане. Он уже самый большой в стране, а в будущем его площадь вырастет до рекордных 200 га.

В Дагестане создан крупнейший в России грушевый сад.

Новый плодовый сад раскинулся в Магарамкентском районе. Его площадь сегодня составляет 55 га.

"Заложенный <…> грушевый сад <…> является самым крупным в современной истории развития садоводства нашей страны"

– Минсельхоз Дагестана

Сад начнет увеличиваться уже этой осенью - саженцы плодоносных деревьев высадят еще на 30 га. В перспективе грушевый сад в Дагестане расширится до 200 га.

Новый грушевый сад в республике - интенсивный, это значит что высаженные сорта груши хорошо переносят большую плотность посадки. Урожайность интенсивных садов обычно в несколько раз выше, чем у традиционных.

Выращиванием груш в Магарамкентском районе занимается также хозяйство "Сад". Там грушевый сад занимает 22 га - он входит в пятерку крупнейших в стране.

В Минсельхозе республики надеются, что грушевые сады в регионе разобьют и другие предприятия. В будущем дагестанские груши смогут потеснить на рынке импортный продукт.