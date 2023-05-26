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Дагестанские аграрии расширяют площади выращивания кукурузы

Дагестанские аграрии расширяют площади выращивания кукурузы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане расширяется площади выращивания кукурузы. Планируется засеять 13,5 тысячи гектаров.

В 2023 году площади выращивания кукурузы в Дагестане расширились почти на тысячу гектаров.

«В текущем году кукурузой в регионе планируется засеять 13,5 тысячи гектаров. Сев проведен уже на 10,2 тысячи гектаров»

– Минсельхоз Дагестана

В пресс-службе ведомства отметили также, что в прошлом году под кукурузу было отведено 12,6 тыс га. Тогда урожай составил 51 тыс т зерна при средней урожайности 41 центнер с гектара.

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