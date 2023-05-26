Дагестанские аграрии расширяют площади выращивания кукурузы

В Дагестане расширяется площади выращивания кукурузы. Планируется засеять 13,5 тысячи гектаров.
В 2023 году площади выращивания кукурузы в Дагестане расширились почти на тысячу гектаров.
«В текущем году кукурузой в регионе планируется засеять 13,5 тысячи гектаров. Сев проведен уже на 10,2 тысячи гектаров»
– Минсельхоз Дагестана
В пресс-службе ведомства отметили также, что в прошлом году под кукурузу было отведено 12,6 тыс га. Тогда урожай составил 51 тыс т зерна при средней урожайности 41 центнер с гектара.