Впервые за 30 лет в Дагестане выявили низкий уровень безработицы. Число зарегистрированных граждан, которые остаются без работы, составило почти 16 тысяч.
В Дагестане проживают 15,7 тыс безработных, сообщил глава Минтруда и соцразвития республики Мурад Казиев.
Он отметил, что данный показатель является самым низким в республике за последние 30 лет.
"Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,1% от общей численности рабочей силы в республике"
- Мурад Казиев
Министр заявил, что ведомство в 2022 году помогло с работой 43,5 тыс жителю Дагестана, включая 36 тыс человек, которые получили временную и сезонную работу. Еще 102 предоставлена помощь для открытия собственного дела.
Также в ходе ярмарок вакансий удалось трудоустроить свыше 3 тыс человек. Кроме того, в первом квартале этого года работу нашли 8,5 тыс дагестанцев.