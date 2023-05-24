Опубликовано: 17:25, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Впервые за 30 лет в Дагестане выявили низкий уровень безработицы. Число зарегистрированных граждан, которые остаются без работы, составило почти 16 тысяч.

В Дагестане проживают 15,7 тыс безработных, сообщил глава Минтруда и соцразвития республики Мурад Казиев.

Он отметил, что данный показатель является самым низким в республике за последние 30 лет.

"Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,1% от общей численности рабочей силы в республике"

- Мурад Казиев

Министр заявил, что ведомство в 2022 году помогло с работой 43,5 тыс жителю Дагестана, включая 36 тыс человек, которые получили временную и сезонную работу. Еще 102 предоставлена помощь для открытия собственного дела.

Также в ходе ярмарок вакансий удалось трудоустроить свыше 3 тыс человек. Кроме того, в первом квартале этого года работу нашли 8,5 тыс дагестанцев.