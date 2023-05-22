Дагестан становится всероссийским центром производства обуви

Опубликовано: 17:38, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За последние шесть лет обувная промышленность Дагестана сделала мощный рывок, увеличив производство в 30 раз и став одним из лидеров в этой отрасли в стране.

Только за последние шесть лет Дагестан в 30 раз нарастил объемы производства обуви, сообщил в прямом эфире ЦУР Дагестана министр промышленности и торговли региона Низам Халилов.

"Дагестан за последние шесть лет увеличил производство обуви в 30 раз. На сегодняшний день по производству обуви мы являемся одним из лидеров в стране. Мы производим больше обуви, чем какой-либо субъект Российской Федерации, эта обувь маркируется у нас, она подлежит обязательной маркировке, и она на сегодняшний день является залогом качества", - отметил Халилов, передает ТАСС.

Ежегодно сейчас республика производит порядка 5-6 млн пар обуви, а сама отрасль вошла в перечень прорывных проектов, носящий название "Город обувщиков". Дагестанскую обувь охотно принимают к продаже целый ряд сетевых магазинов, - добавил министр.