Склон обвалился в Тбилиси из-за ливней – заблокирована дорога

ЧП случилось сегодня из-за сильных ливней в Тбилиси. Обвал перекрыл Ваке-Сабурталинскую дорогу. Сейчас ее расчищают, и проезд по ней невозможен.
Грунт обвалился со склона прямо на автодорогу в столице Грузии, о ЧП рассказали в мэрии грузинской столицы.
В городской администрации уточнили, что на данный момент перекрыто шоссе Чабуа Амиреджиби. Специалисты укрепляют расположенный над дорогой каменистый склон, где ранее случился обвал.
Проехать по этой дороге нельзя будет до 18:00 по местному времени (17:00 мск).
Причиной обвала стали мощные ливни. Они же вызвали повреждения дорожного полотна. Кое-где сошли сели, упали несколько деревьев.
По прогнозам синоптиков, погода улучшится уже завтра.