Вестник Кавказа

Склон обвалился в Тбилиси из-за ливней – заблокирована дорога

Склон обвалился в Тбилиси из-за ливней – заблокирована дорога
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП случилось сегодня из-за сильных ливней в Тбилиси. Обвал перекрыл Ваке-Сабурталинскую дорогу. Сейчас ее расчищают, и проезд по ней невозможен.

Грунт обвалился со склона прямо на автодорогу в столице Грузии, о ЧП рассказали в мэрии грузинской столицы.

В городской администрации уточнили, что на данный момент перекрыто шоссе Чабуа Амиреджиби. Специалисты укрепляют расположенный над дорогой каменистый склон, где ранее случился обвал.

Проехать по этой дороге нельзя будет до 18:00 по местному времени (17:00 мск).

Причиной обвала стали мощные ливни. Они же вызвали повреждения дорожного полотна. Кое-где сошли сели, упали несколько деревьев.

По прогнозам синоптиков, погода улучшится уже завтра.

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