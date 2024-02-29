Горный обвал накрыл несколько человек в Дагестане

В результате горного обвала в Дагестане получили травмы двое мужчины. Пострадавших доставили в медучреждения.

Вечером 7 марта в Дагестане произошел горный обвал, в результате которого пострадали два человека. Об этом рассказали в Дагестанавтодоре.

"На 37 км автомобильной дороги республиканского значения "Буйнакск - Гимры - Чирката" в Унцукульском районе произошел скальный обвал верхового откоса"

– пресс-служба

Оба пострадавших находились в машине Lada Kalina. Повреждения также получил автомобиль ВАЗ 2110.

Мужчин отвезли в медицинские утверждения.

В настоящее время движение транспорта в районе обвала осуществляется штатно.