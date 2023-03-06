Оттепель принесет Северному Кавказу "мокрые" лавины

В горах СКФО и ЮФО в ближайшие дни велик риск схода лавин. Специалисты прогнозируют мокрые лавины, с которыми сложнее работать.

На этой неделе мокрые лавины могут сходить в горах республик Северного Кавказа, в Краснодарском крае, Адыгее и других регионах, об этом информирует Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"В горах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов существует вероятность схода "мокрых" лавин, ликвидация последствий от которых связана с большими трудозатратами и значительным увеличением времени"

– сообщение института

Что такое мокрая лавина?

Мокрые лавины, в отличие от сухих, движутся в разы медленнее, но имеют при этом более высокую плотность, сообщается на сайте МЧС РФ. После остановки лавины такая снежная масса быстро схватывается и осложняет как спасательные работы, так и устранение последствий. Возникают мокрые лавины в условиях неустойчивой погоды, во время оттепели между слоями снега на склонах может появиться прослойка воды, провоцирующая сход снежной массы.