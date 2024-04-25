Донские корабелы расширят перевозки за счет лизинга еще одного судна

Судоходная компания "Дон", которая занимается речными перевозками, в текущем 2024 году планирует взять в лизинг пассажирский "Метеор", который позволит ей расширить региональные речные перевозки до Романовской, Анапы и Ялты.

АО "Судоходная пассажирская компания "Дон", созданное правительством Ростовской области, намерено взять в лизинг в нынешнем году еще одно судно на подводных крыльях "Метеор 120Р", чтобы обеспечить дополнительным транспортом новые региональные маршруты, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

"Затраты областного бюджета на компенсацию затрат АО "СПК "Дон" по оплате лизинговых платежей в 2024 году составят около 22 млн рублей"

- Игорь Сорокин

Сейчас флот компании состоит из "Валдай 45Р" вместимостью 45 пассажиров и "Метеор-120Р", который может перевозить до 120 пассажиров, однако для развития новых маршрутов пассажирских перевозок их количества недостаточно, передает "Интерфакс".

В навигацию нынешнего 2024 года компания намерена восстановить популярный маршрут Ростов-на-Дону - Романовская - Ростов-на-Дону, а также проводить регулярные пассажирские рейсы Азов - Ростов-на-Дону - Волгодонск, Ростов-на-Дону - Азов - Таганрог - Ейск с продлением до Анапы, а далее Ростов-на-Дону - Таганрог - Керчь с продлением до Ялты. Расширит компания и речное сообщение из Ростова-на-Дону до Белой Калитвы и донского Каменск-Шахтинска.