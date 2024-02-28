Пашинян пригрозил заблокировать российские телеканалы в Армении

Вещание российских телеканалов может быть полностью прекращено на территории Армении, предупредил премьер-министр РА. По словам Никола Пашиняна, Ереван пойдет на такие крайние меры, если не будут устранены нарушения, касающиеся уважения к государственному порядку Армении.

Армения может остаться без российских телеканалов – такой возможности не исключил глава правительства Никол Пашинян.

В ходе пресс-конференции премьер напомнил, что российские телеканалы нарушают соответствующее российско-армянское соглашение далеко не в первый раз.

"Мы ждем, что эти каналы будут уважать граждан и государственный порядок Армении в целом. Не думаю, что мы хотим чего-то невозможного"

– Пашинян

Армянский лидер предложил представить, чтобы было бы, если бы на территории России какой-либо телеканал стал использовать в отношении ее руководства и госстроя те же выражения, которыми сейчас злоупотребляют российские телеканалы в Армении.

Пашинян выразил уверенность, что даже 5% подобных слов хватило для прекращения вещания такой телекомпании.

В то же время, пояснил он, учитывая уровень российско-армянских отношений, власти Армении готовы, по его же выражению, попросить семь раз, а потом потребовать семь раз.

"И если после седьмого раза этот требование будет проигнорировано, то другого варианта не останется. Все эти телекомпании нужно будет отключить на территории Армении"

– Пашинян

Премьер подчеркнул, что нарушающие законодательство телеканалы отключаются независимо от того, какую страну они представляют.

Он добавил, что на сегодняшний день Ереван уже пять раз озвучивал просьбу устранить нарушения, соответственно, если после еще двух просьб положение дел не изменится, то следующий шаг будет таким, о котором и идет сейчас речь.