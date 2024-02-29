Вестник Кавказа

Туристический комплекс на водопаде Сангардак создадут в Узбекистане

Водопад
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Водопад Сангардак превратится в притягательную и комфортную туристическую локацию. Туристические комплекс будет создаваться с участием европейских инвесторов. Строительство начнется в этом году.

База отдыха, канатная дорога, рестораны и инфраструктура для отдыха будут построены на водопаде Сангардак в Узбекистане.

Уникальный природный объект привлек внимание иностранных инвесторов, в создании «узбекской Ниагары» будут принимать участие компании из Узбекистана и Венгрии.

Туркомплекс на водопаде в Сурхандарьинской области будет включать кафе и рестораны, гостевые дома, другие объекты для развлечений и отдыха.

Инвесторы планируют протянуть через ущелье канатную дорогу длиной 1200 метров через ущелье, а также построить смотровую площадку.

Инвестиции в проект оцениваются в 10 млн евро, работы начнутся в ближайшее время.

Сангардак - один из самых высоких в Узбекистане водопадов, он расположен в ущелье в живописных горах и с соответствующей инфраструктурой способен стать одной из самых востребованных достопримечательностей региона.

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