Эрдоган рассказал, когда снизится инфляция в Турции

Президент Турции назвал примерные сроки, в которые он ожидает сокращения уровня инфляции. В целом, по словам Эрдогана, власти стремятся довести ее до однозначных цифр. В апреле инфляция в Турции достигла почти 70%.

Власти Турции активно работают над снижением уровня инфляции, и уже скоро она начнет снижаться, такой прогноз дал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он сообщил, что руководство страны, невзирая на все сложности, которые наблюдаются сейчас в регионе, активно работают над воплощением в жизнь своей экономической программы.

По словам турецкого лидера, идет работа над вопросами прожиточного минимума и уровня зарплаты, ликвидируется дисбаланс, который существует на рынке труда.

"Мы стремимся снизить инфляцию до однозначных цифр. Годовая инфляция начнет снижаться в летние месяцы"

– Эрдоган

Годовая инфляция в Турции в апреле практически достигла 70% – по оценкам правительства. Независимые аналитики оценивают ее почти в 125%.

Согласно прогнозу, озвученному ранее турецким министром финансов Мехметом Шимшеком, инфляция начнет падать уже в июне и к 2025 году достигнет порядка 36%.