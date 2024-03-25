Эрдоган решил покончить с инфляцией

Основные усилия турецких властей во втором полугодии нынешнего 2024 года будут направлены на борьбу с инфляцией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция должна покончить с инфляцией в рамках среднесрочной программы развития республики, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что вплотную этой проблемой власти займутся во второй половине текущего 2024 года.

"Мы нацелены на осуществление нашей среднесрочной программы и 12-го плана развития экономики, которые являются основными направлениями в экономической сфере. Я надеюсь, что во второй половине года мы сможем наблюдать снижение уровня инфляции"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Толчком к такому решению послужило заседание координационного совета по экономике, которое прошло под председательством вице-президента Турции Джевдета Йылмаза и на котором были озвучены последние статданные об инфляции в стране, передает Trend.

В марте инфляция в Турции составила 68,5% в годовом исчислении в сравнении с 67,07% в феврале, выросши еще на 3,16%, говорится в данных национального института статистики страны.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что ЦБ Турции в очередной раз поднял учетную ставку на 500 базисных пунктов - теперь она находится на уровне 50%. Антирекорды демонстрируют и валютные резервы регулятора – они упали до минус $62,8 млрд (не считая свопов). Отток валюты связывают среди прочего и с учетной ставкой. Еще в июне она составляла всего 8,5%.