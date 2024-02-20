Вестник Кавказа

Турция рекордно сократила безработицу

Турция рекордно сократила безработицу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По итогам прошлого года показатели безработицы в Турции снизились до рекордных показателей за последнее десятилетие. Сейчас уровень безработицы приблизился к 9,4%.

Число безработных граждан в Турции значительно сократилось по итогам прошлого года. Уровень незанятости населения упал до 9,4% за последнее десятилетие. Об этом сообщает Институт статистики республики.

Отмечается, что в прошедшем году безработных граждан стало меньше на 318 тыс. в сравнении с 2022 году.

В позапрошлом году процент нетрудоустроенных граждан составил 10,4%.

Сообщается, что общее количество безработных жителей страны достигает более 3 млн человек. При этом, среди мужского пола этот показатели ниже – 7,7%, чем у женского – 12,6%.

Среди населения от 15 до 24 лет безработными числятся 17,4%.

Кроме этого, более 31 млн граждан республики имеют работу, большая часть из которых мужчины.

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