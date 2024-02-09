Турция отмечает историческое падение безработицы

Уровень безработицы в Турции в прошлом году рекордно упал за последние 11 лет, и достиг исторического минимума в 8,8%. Среди мужского населения этот показатель еще ниже – 7,2%.

Турция отмечает значительный рост трудоустройства среди населения. За последние три месяца прошлого года республика достигла рекордных показателей по безработице, которые составили 8,8%.

По данным официальной статистики уровень безработицы впервые стал рекордно низким с 2013 года.

Отмечается, что среди мужского населения процент безработных граждан еще меньше – 7,2%, что означает исторический рекорд с начала ведения статистики от 2005 года.

Таким образом, уровень трудоустроенных граждан на конец 2023 года составил 48%.