Вестник Кавказа

Турция отмечает историческое падение безработицы

Турция отмечает историческое падение безработицы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уровень безработицы в Турции в прошлом году рекордно упал за последние 11 лет, и достиг исторического минимума в 8,8%. Среди мужского населения этот показатель еще ниже – 7,2%.

Турция отмечает значительный рост трудоустройства среди населения. За последние три месяца прошлого года республика достигла рекордных показателей по безработице, которые составили 8,8%. 

По данным официальной статистики уровень безработицы впервые стал рекордно низким с 2013 года. 

Отмечается, что среди мужского населения процент безработных граждан еще меньше – 7,2%, что означает исторический рекорд с начала ведения статистики от 2005 года. 

Таким образом, уровень трудоустроенных граждан на конец 2023 года составил 48%.

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