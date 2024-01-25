Эрдоган: Турция намерена принять в этом году 60 млн туристов и получить $60 млрд

Лидер Турции рассказал о планах развития туризма в стране в этом году. В 2024 году страна должна принять 60 млн путешественников и заработать в сфере туризма $60 млрд.

Турция в этом году намерена встретить 60 млн путешественников и получить доход от туризма в размере $60 млрд. Такое заявление сделал глава республики Реджеп Тайип Эрдоган.

До этого такие же цифры озвучил министр туризма страны Мехмет Эрсой.

"Наша цель по туризму - принять в нашей стране в 2024 году 60 млн посетителей и получить 60 млрд долларов доходов от туризма"

- Реджеп Тайип Эрдоган

В прошлом году в республику приехали почти 57 млн путешественников, это на 12% больше, чем в 2022 году.

Сумма средств, которые удалось заработать в сфере туризма составила свыше $54 млрд.

Таким образом, по сравнению с позапрошлым годом республика увеличила свой доход в сфере туризма почти на 17%.