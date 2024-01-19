Турция ждет в этом году 60 млн туристов

Туристическая отрасль Турции ожидает, что в этом году страну посетят не менее 60 млн зарубежных путешественников.

Турция надеется принять в этом году 60 млн иностранных туристов. Об этом сообщил глава турецкой туркомпании "Алфе Миа Тур" Алик Чирах.

"Цель в 60 млн туристов и $56 млрд дохода от туризма, к сожалению, в прошлом году в связи с определенными событиями, произошедшими в нашей стране, не была достигнута, но мы приблизились к этим цифрам. В этом году мы оставляем цель 60 млн туристов встретить в Турции и повысить прибыльность"

- Алик Чирах

Отмечается, что туристическая отрасль страны ориентируется на цифры 2023 года, так как рекордные показатели допандемийного 2019 года все еще не удалось достичь.

Глава компании рассказал, что спрос на отдых упал, в том числе из-за роста цен. Сейчас власти проводят ряд мер, чтобы добиться увеличения туристического потока в страну.

"Для изменения ситуации и увеличения турпотока принимаются определенные меры. На правительственном уровне ведется работа с отельерами, чтобы цены пришли к той оптимальной точке, которой всегда славилась Анталья. Скидки, предоставляемые гостиницами для российского рынка, уже сейчас на данном этапе, на этапе раннего бронирования, достаточно ощутимые — в среднем 25-30%. Ждем туристов, ждем хороший сезон"

- Алик Чирах