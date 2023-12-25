В прошлом году Турцию посетили более 50 млн туристов

Турция подвела итоги по туристическому потоку в страну за прошедший год. В 2023 году республику прибыли 56 млн путешественников.

Власти Турции подытожили результаты туристической сферы прошедшего года. В 2023 году в страну приехали свыше 56 млн туристов. Такие данные озвучил глава министерства культуры и туризма республики Мехмет Эрсой.

"Годом ранее (в 2022 году) Турцию посетили 51,4 млн иностранных туристов. Итоговые данные по прошлому году будут оглашены 31 января. По моим прогнозам, число туристов, побывавших в нашей стране, превысит 56,5 млн"

- Мехмет Эрсой

По данным министра основной поток путешественников был в Стамбул и Анталью.

Ранее сообщалось, что правительство Турции планирует заработать от туристической сферы порядка $55 млрд за 2023 год. Через три года власти намерены нарастить эти показатели до $100 млрд.