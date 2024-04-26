Вестник Кавказа

Спасатели нашли тела всех погибших в реке в Сванети

Спасатели нашли тела всех погибших в реке в Сванети
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В результате аварии в Сванети погибли три школьника, ехавших на автомобиле. В какой-то момент водитель не справился с управлением, после чего машина рухнула в реку.

В реке Накра в Местийском районе найдено тело третьего подростка, погибшего в результате ДТП. Об этом сообщают грузинские СМИ.

В поиско-спасательной операции участвовали сотрудники Службы по управлению ЧС, местные жители и добровольцы.

Что произошло?

Несколько дней назад автомобиль, в котором ехали трое школьников, вылетел с дороги и рухнул в реку возле села Накра. Транспортное средство было обнаружено на второй день поисков. На третий день спасатели нашли тело первого подростка. Ранее сегодня было найдено еще одного юноши.

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