Вестник Кавказа

Трагедией завершилась речная прогулка на катере в Дагестане

Трагедией завершилась речная прогулка на катере в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане мужчина утонул в реке, спасая девушку. Он катался на катере с пятью людьми без средств безопасности. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Мужчина утонул в реке Сулак в Дагестане, спасая девушку, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

В ведомстве заявили, что пятеро человек (один мужчина и четверо девушек) катались на катере по реке, не имея при этом средств безопасности.

Одна из девушек упала в реку после того, как водитель лодки совершил опасный маневр. Мужчина-пассажир бросился ее спасать, но погиб. Упавшая пассажирка была спасена.

По данному факту заведено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ. Водитель катера задержан. Следствие проводит мероприятия для установления обстоятельств трагедии.

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