Азиатский форум женщин пройдет в Самарканде

Азиатский форум женщин пройдет 13-14 мая в Самарканде, инициатором мероприятия выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
«Убежден, что данный форум станет эффективной диалоговой площадкой по обсуждению гендерной политики, дальнейшего участия женщин в государственном, общественном управлении и экономике»
– Шавкат Мирзиеев
Тема форума «Региональный подход в вопросах расширения экономических, социальных и политических прав и возможностей женщин».
Мероприятие проводится совместно со структурой «Организация Объединенных Наций – Женщины». Участие в форуме примет около 50 участниц, представляющих разные страны и международные организации. На форум прибудут женщины политики, предприниматели, ученые, общественные деятели, экономисты.
По итогам форума планируется принятие Декларации.