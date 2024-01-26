Вестник Кавказа

Азиатский форум женщин пройдет в Самарканде

самарканд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Древний город Самарканд примет Азиатский форум женщин. Международное мероприятие запланировано на 13-14 мая и пройдет при содействии ООН.

Азиатский форум женщин пройдет 13-14 мая в Самарканде, инициатором мероприятия выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

«Убежден, что данный форум станет эффективной диалоговой площадкой по обсуждению гендерной политики, дальнейшего участия женщин в государственном, общественном управлении и экономике»

– Шавкат Мирзиеев

Тема форума «Региональный подход в вопросах расширения экономических, социальных и политических прав и возможностей женщин».

Мероприятие проводится совместно со структурой «Организация Объединенных Наций – Женщины». Участие в форуме примет около 50 участниц, представляющих разные страны и международные организации. На форум прибудут женщины политики, предприниматели, ученые, общественные деятели, экономисты.

По итогам форума планируется принятие Декларации.

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