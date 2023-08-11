Вестник Кавказа

"Победа" запустит новый рейс в Самарканд

"Победа" запустит новый рейс в Самарканд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В конце зимы "Победа" свяжет прямым рейсом Петербург и Самарканд. Самолеты по данному маршруту будут летать раз в неделю.

Российский лоукостер "Победа" планирует начать осуществлять перевозку пассажиров между Санкт-Петербургом и Самаркандом.

Первый рейс состоится 16 февраля.

"Планируется, что авиасообщение по маршруту Санкт-Петербург - Самарканд - Санкт-Петербург будет выполняться один раз в неделю - по пятницам, на воздушных судах типа Boeing 737-800"

– Uzbekistan Airports

Прямые регулярные авиарейсы позволят увеличить поток туристов.

Отметим, что из Москвы в Самарканд самолеты перевозчика летают каждый день.

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