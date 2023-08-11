"Победа" запустит новый рейс в Самарканд

В конце зимы "Победа" свяжет прямым рейсом Петербург и Самарканд. Самолеты по данному маршруту будут летать раз в неделю.
Российский лоукостер "Победа" планирует начать осуществлять перевозку пассажиров между Санкт-Петербургом и Самаркандом.
Первый рейс состоится 16 февраля.
"Планируется, что авиасообщение по маршруту Санкт-Петербург - Самарканд - Санкт-Петербург будет выполняться один раз в неделю - по пятницам, на воздушных судах типа Boeing 737-800"
– Uzbekistan Airports
Прямые регулярные авиарейсы позволят увеличить поток туристов.
Отметим, что из Москвы в Самарканд самолеты перевозчика летают каждый день.